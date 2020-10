Παρί Σεν Ζερμέν: Πήρε Ντανίλο από Πόρτο

Και με τη βούλα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο Ντανίλο Περέιρα.

Ο γαλλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29ρχονου χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο, η οποία βρίσκεται στον όμιλο του Ολυμπιακού στο Champions League και αποδυναμώνεται αισθητά.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Περέιρα ο πραγματοποιήσε 40 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των «δράκων».

?✍️ @PSG_English is pleased to announce the loan signing of ?????? ??????? from FC Porto.



The 29-year-old Portuguese midfielder has completed a loan move with option to buy until 30 June 2021. ??