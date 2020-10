Αγγλία: Προβληματισμός για Πίκφορντ

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ αδυνατεί παντελώς να βρει σταθερότητα και ν' αποφύγει τα μοιραία λάθη στην εστία της Έβερτον, κάτι που έχει προκαλέσει και τον προβληματισμό στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ μετά και τα όσα είδε στο 4-2 της Έβερτον επί της Μπράιτον.

Ο Άγγλος τερματοφύλακας επέτρεψε στον Νιλ Μοπέ να ισοφαρίσει προσωρινά για τους «γλάρους» όταν έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του δίχως το παραμικρό ίχνος πίεσης στην προσπάθειά του, με τον Γάλλο επιθετικό να εκμεταλλεύεται τη στιγμή και να σκοράρει.

Ο Πίκφορντ έχει πλέον τέσσερα λάθη στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ που έχουν οδηγήσει σε γκολ αντιπάλου, είναι τα περισσότερα από κάθε άλλον τερματοφύλακα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ενώ, από την έναρξη της σεζόν 2017-2018 έχειο κάνει 11 λάθη που έγιναν γκολ, ξεπερνώντας τα 10 του Μπέγκοβιτς, τα 9 του Ντουμπράβκα και τα 8 του Γιορίς.

Pickford has had another nightmare... pic.twitter.com/Nn7AsOYh22