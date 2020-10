Δεν καταλαβαίνει από κορονοϊό ο Ζλάταν (video)

Παρά τα 39 του χρόνια ο Ζλάταν έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως αν υπάρχει θέληση και όρεξη για δουλειά και προπόνηση, όλα γίνονται.

Ακόμα και τώρα, ο Σουηδός, ο οποίος έδειξε θετικός στον κορονοϊό πριν από λίγες ημέρες, δεν σταματάει να προπονεί το σώμα του.

Σήμερα (03/10) ο επιθετικός της Μίλαν γιορτάζει τα γενέθλιά του και μέσω των social media, πόσταρε ένα βίντεο από την προπόνηση που κάνει στο σπίτι του με χαρακτηριστική λεζάντα: «Αυτό το ζώο δεν μπορεί να εξημερωθεί».

Δείτε το βίντεο:

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo