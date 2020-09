Τρομερή ανάρτηση από το Αμβούργο: «Μας διέλυε η Μπάγερν πριν γίνει μόδα…»

Μετά την επιβλητική νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 8-2 τον Αύγουστο για το Champions League, η Μπάγερν Μονάχου έριξε νέα… «οκτάρα», αυτή τη φορά στη Σάλκε.

Η αντίδραση του Αμβούργου, όμως, ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση, καθώς με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού, πόσταρε το εξής στο twitter: «Μας διέλυε η Μπάγερν πριν γίνει μόδα…».

We were getting hammered by Bayern before it was cool, just saying... ?#FCBS04