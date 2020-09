Λίβερπουλ: Το αντίο του Χέντερσον στο Λόβρεν

Ο ίδιος ο Κροάτης αμυντικός, ο οποίος έφυγε από το «Άνφιλντ» μετά από έξι χρόνια και συνεχίζει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αποκάλυψε το γράμμα του πρώην συμπαίκτη του.

Το γράμμα του Χέντερσον:

«Ντεγ,

Είναι δύσκολο να φανταστώ την Λίβερπουλ χωρίς εσένα να βρίσκεσαι μαζί μας και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω ακόμα χωνέψει το γεγονός ότι δεν θα επιστρέψεις.

Ήσουν μία τόσο επιβλητική φιγούρα στην ομάδα μας και ένας από τους πλέον καθοριστικούς παίκτες που βοήθησαν στο να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα: νικητές και πρωταθλητές.

Ελπίζω να συνειδητοποιείς πως σωστά θεωρείσαι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο σε αυτό που κάνεις.

Τόσο σε εμάς όσο και στην εθνική Κροατίας εμφύσησες στα αποδυτήρια μία νοοτροπία ότι πρέπει πάντα να παλεύουμε.

Ακόμα και σε δύσκολους καιρούς για σένα, ήσουν εκεί για όλους τους άλλους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στήριξη που μου έδωσες και τη διαφορά που έκανες σε μένα βοηθώντας με να ηγηθώ αυτής της ομάδας.

Ήσουν πάντα ένας "κάπτεν" από μόνος σου, χωρίς να χρειάζεσαι ποτέ το περιβραχιόνιο. Όλοι κοιτάζαμε εσένα.

Εκτός γηπέδου είσαι ένας από τους μεγαλύτερους χαρακτήρες με τον οποίο έχω μοιραστεί αποδυτήρια. Κάθε παίκτης -ανεξάρτητα από ποιο μέρος προερχόταν ή τις συνθήκες, μπορούσε να συνδεθεί μαζί σου.

Πρόκειται για μία σπάνια ανθρώπινη ικανότητα. Μου λείπεις ήδη, αν και εξακολουθώ να σε περιμένω να εμφανιστείς στο Μέλγουντ και να βρεθείς στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ εκτιμούμε αυτά που πρόσφερες στο σύλλογο και σε εμάς ως ομάδα.

Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά και θα είμαι πάντα διαθέσιμος εάν εσύ ή η υπέροχη οικογένειά σου, χρειάζεται κάτι.

Καλή τύχη στο μέλλον, αλλά να ξέρεις ότι θα έχεις πάντα τα αδέρφια σου στην Λίβερπουλ αν ποτέ μας χρειαστείς.

Yου'll never walk alone. Χέντο».

Dejan Lovren revealing the farewell letter and gift he received from Liverpool captain Jordan Henderson. Class act #LFC pic.twitter.com/RBR8lKPrGs