Η μεγάλη επιστροφή: Επίσημα στη Σεβίλλη ο Ράκιτιτς!

Το καλοκαίρι του 2014 η Μπαρτσελόνα είχε βγάλει από τα ταμεία της 18 εκατ. ευρώ, κάνοντας δικό της τον Ιβάν Ράκιτιτς. Ο Κροάτης είχε «γράψει» 149 συμμετοχές, 32 γκολ και 41 ασίστ με τη Σεβίλλη στην τριετία 2011-2014 και είχε σηκώσει το Europa League πριν αναχωρήσει για τη Βαρκελώνη, όμως, τώρα έκανε το… αντίστροφο δρομολόγιο.

Έξι χρόνια και αρκετούς τίτλους μετά, ο Ράκιτιτς έμεινε ελεύθερος από τους «μπλαουγκράνα» και η παλιά του… αγάπη έσπευσε να τον εντάξει ξανά στους κόλπους της. Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την Τρίτη (01/09) την επιστροφή του διεθνούς Κροάτη στο κλαμπ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «επιστρέφει έχοντας πλέον μεγαλύτερη ωριμότητα στα 32 του, αλλά πάντα γνωρίζοντας τι σημαίνει η Σεβίλλη αφού το έδειξε και στην προηγούμενη θητεία του στην ομάδα».

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα με τη σειρά της ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ράκιτιτς έπειτα από έξι χρόνια στο «Καμπ Νου». Οι Καταλανοί ανέφεραν πως ο πολύπειρος Κροάτης χαφ θα είναι για πάντα μέρος της ιστορίας της ομάδας…

? LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic