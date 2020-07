Μπαρτσελόνα: «Κλέβει» τις εντυπώσεις η νέα εκτός έδρας εμφάνιση (video+photos)

Οι «μπλαουγκράνα» το πρωί της Παρασκευής παρουσίασαν και τη νέα εκτός έδρας φανέλα τους για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και φυσικά τον Λιονέλ Μέσι να πρωταγωνιστούν στο βίντεο της παρουσίασης με σύνθημα «το χρώμα είναι μέσα μας», οι Καταλανοί επέλεξαν κάτι πολύ κλασσικό, αλλά το έκαναν εντυπωσιακό για να αγωνίζονται μακριά από το «Καμπ Νόου».

Δείτε το βίντεο:

? Our new away kit 20/21 ?#OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL