Έβερτον: Τέλος το ποδόσφαιρο για τον Λέιτον Μπέινς (photos+video)

Ο 35χρονος Άγγλος αριστερός μπακ χαφ είχε 420 συμμετοχές, 39 τέρματα, 67 ασίστ στα 18 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας στα γήπεδα.

Στην Έβερτον μεταγράφηκε το 2007 από τη Γουίγκαν και τα 348 ματς με τη φανέλα των «ζαχαρωτών» σε επίπεδο πρωταθλήματος τον έκανε 3ο στη λίστα με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Μπέινς είχε 30 παρουσίες στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.

? | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. ? pic.twitter.com/mhYYWiPHHB