Λιντς: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την επιστροφή στην Premier League (video)

H Λιντς τα κατάφερε και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Φυσικά, μετά την μεγάλη άνοδο, τόσο ο κόσμος όσο και οι παίκτες της ομάδας, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

Οι φίλοι των Παγωνιών βρέθηκαν έξω από το «Ελαντ Ρόουντ» και δεν σταμάτησαν το τραγούδι, μαζί με τους παίκτες, γι' αυτή την μεγάλη επιτυχία.

Βέβαια, κρατώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, οι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν σε μία σουίτα και πανηγύρισαν από το... παράθυρο, την ώρα που γνώριζαν την αποθέωση.

@Leeds return to the @PremierLeague, ending a 16-year wait, following relegation back in 2004. Good (Italian) job Mr President @andrearadri. Chapeau El Loco #marcelo Bielsa ? #LUFC

Rivalry reignited ??

Elland road where #lufc fans celebrating promotion and their players?? pic.twitter.com/NrUWQSZ8xf