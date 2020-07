Πέθανε ο θρυλικός Τζακ Τσάρλτον (photos)

​Ο 85χρονος Τσάρλτον αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας. Ο αστέρας της Λιντς είχε διαγνωστεί με λέμφωμα πέρσι, ενώ έδινε μάχη με την άνοια.

​Μεγαλούργησε και με τη φανέλα τη Λιντς με την οποία έπαιξε συνολικά 773 φορές στα 23 χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ενώ μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Μπόμπι Τσάρλτον μεγαλούργησαν στην εθνική ομάδα της Αγγλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966.

We are extremely saddened by the passing of Jack Charlton, brother of Sir Bobby and member of England's 1966 World Cup-winning team.



Our deepest condolences go to all the Charlton family for their immensely sad loss. pic.twitter.com/rkVjsYDVSF