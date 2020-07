Ρεάλ Μαδρίτης: Έγραψε ιστορία ο Κουρτουά (video)

Για άλλο ένα ματς ο Τιμπό Κουρτουά πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και κράτησε το μηδέν στην εστία της Ρεάλ.

Ο Βέλγος γκολκίπερ έφτασε τα 18 ματς χωρίς να δεχτεί τέρμα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Αντίστοιχη επίδοση είχε πετύχει πριν από 32 χρόνια ο Φρανσίσκο Μπούγιο, ο οποίος αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία σε Σεβίλλη και Ρεάλ Μαδρίτης.

Thibaut Courtois has kept at least three more league clean sheets than any other goalkeeper in Europe's top five divisions this season:



❍ 32 games

❍ 18 clean sheets

❍ 18 goals conceded



Five shut-outs in a row. ⛔️ pic.twitter.com/JczLX6pjrh