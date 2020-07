Επίσημο: Ανέλαβε την Μπέτις ο Πελεγκρίνι

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Ρεάλ Μπέτις με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου Χιλιανού τεχνικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πελεγκρίνι επιστρέφει λοιπόν στην Ισπανία μετά τα περάσματά του από Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάλαγα.

