Μπάγερν Μονάχου: Στο δρόμο της επιστροφής ο Σανέ

Μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Λιρόι Σανέ, μετακομίζει στη Γερμανία και στο Μόναχο, για λογαριασμό της Μπάγερν.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός κατέφθασε στα γραφεία της ομάδας, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2025.

Ο Σανέ, με τη φανέλα της Σίτι σημείωσε 39 γκολ σε 135 αναμετρήσεις σε όλες της διοργανώσεις, πανηγύρισε επτά συνολικά τίτλους με τους «πολίτες» και πλέον δηλώνει έτοιμος γι' αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, με τη φανέλα της Μπάγερν.

