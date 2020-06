Λιονέλ Μέσι: Σπάει ρεκόρ και μετά τον κορονοϊό

Το ισπανικό πρωτάθλημα επέστρεψε και μαζί της κι ο Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε ένα γκολ και είχε και 2 ασίστ στην 4άρα της Μπάρτσα μέσα στη Μαγιόρκα.

Ετσι, έφτασε τα 20 γκολ και είναι ο μόνος παίκτης που καταφέρνει να πετύχει τουλάχιστον αυτόν τον αριθμό τερμάτων σε 12 σερί σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Messi has become the first player to score 20+ goals in 12 straight La Liga seasons ? ⚽#MallorcaBarca pic.twitter.com/rBWNTuiP9h