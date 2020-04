Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε θρύλος της Λιντς και της εθνικής (photos+video)

Νέο… χτύπημα δέχτηκε η οικογένεια της Λιντς, καθώς λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Νόρμαν Χάντερ, ένας ακόμη μύθος της ομάδας «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Άγγλος πρώην αμυντικός, Τρέβορ Τσέρι πέθανε σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε η Λιντς. Ο Τσέρι έκανε 486 εμφανίσεις με την Λιντς, κερδίζοντας τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος το 1974 και έπαιξε μαζί με τον Νόρμαν Χάντερ, ο οποίος πέθανε αυτόν τον μήνα σε ηλικία 76 ετών από τον κορονοϊό.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ είναι σοκαρισμένη και λυπημένη βαθιά από την είδηση ότι ο θρύλος του συλλόγου Τρέβορ Τσέρι πέθανε ξαφνικά και απροσδόκητα στην ηλικία των 72 ετών», δήλωσε η αγγλική ομάδα στην ιστοσελίδα της.

Ο Τσέρι, ο οποίος εκπροσώπησε την Αγγλία 27 φορές, έπαιξε επίσης για τοη Χάντερσφιλντ και τη Μπρίστολ Σίτι, ενώ έγινε παίκτης-προπονητής του τελευταίου συλλόγου.

#LUFC are shocked and deeply saddened by the news that club legend Trevor Cherry has passed away. Our thoughts are with Trevor's family and friends at this time