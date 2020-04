Πένθος στην Αγγλία! Πέθανε θρύλος του ποδοσφαίρου

Μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Μάικλ Ρόμπινσον πέθανε στη Μαδρίτη σε ηλικία 61 ετών μετά από αγώνα κατά του καρκίνου. Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με καρκίνο τον Οκτώβριο του 2018, διατηρώντας πάντως τη δουλειά του ως σχολιαστής.

«Με τεράστια θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του Μάικλ. Μας αφήνει με μεγάλο κενό, αλλά και αμέτρητες αναμνήσεις, γεμάτες από την ίδια αγάπη που του δείξατε. Θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες σε εσάς που κάνατε αυτόν τον άνδρα τόσο ευτυχισμένο, ποτέ δεν περπατούσε μόνος του. Ευχαριστούμε», ανέφερε η οικογένειά του.

Επιθετικός, γεννημένος στο Λέστερ το 1958, έκανε το ντεμπούτο του μόλις 17 ετών με την Πρέστον και έμεινε έως τα 21 του χρόνια. Συνέχισε στις Μάντσεστερ Σίτι (79-80), Μπράιτον (80-83) και τέλος τη σεζόν 1983-84 με τη φανέλα της Λίβερπουλ, με την οποία κέρδισε την Premier, το League Cup και το Champions League. Ήταν αντικαταστάτης των Νταλγκλίς και Ρας Rush, αλλά έπαιξε την παράταση του τελικού εναντίον της Ρόμα στη Ρώμη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΚΠΡ, ενώ έκλεισε την καριέρα του στην Ισπανία και την Οσασούνα.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc