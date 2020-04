Κορονοϊός: Το κάλεσμα του Μάτα στους ποδοσφαιριστές του κόσμου

Ο έμπειρος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστειλε κάλεσμα σε όλους τους ποδοσφαιριστές του κόσμου να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Μάτα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Ζητάω από όλους τους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο να ενωθούμε και να κάνουν ένα... τάκλιν στην κρίση του κορονοϊού. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε».

