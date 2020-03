Μπαρτσελόνα: Γκολ της ημέρας, η... γκολάρα του Ριβάλντο (video)

Ήταν 1η Ιουνίου του 2001, η Μπαρτσελόνα υποδεχόταν τη Βαλένθια στο «Καμπ Νου» και είχε ανάγκη τη νίκη για να σώσει τη χρονιά βγαίνοντας στο Champions League.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε ήδη πετύχει δύο γκολ, όσα όμως και οι «νυχτερίδες». Όμως στο 88', σε μια μαγική στιγμή, στόπαρε την μπάλα με το στήθος έχοντας την πλάτη του στην εστία και από το ύψος της μεγάλης περιοχής με φοβερό ανάποδο ψαλίδι πέτυχε ένα καταπληκτικό όσο και κρίσιμο γκολ.

Δείτε ξανά και ξανά το απίθανο γκολ του Ριβάλντο.

