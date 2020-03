Ο Άρδας Καστανεών έγινε 70 ετών και στηρίζει αυτούς που φυλάνε τα σύνορα

Onsports Team

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκαν οι Καστανιές στον Έβρο, λόγω της έντασης στα σύνορα με μετανάστες που έστειλε η Τουρκία να περάσουν στη χώρα μας. Η ομάδα της περιοχής, ο Άρδας Καστανεών, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυσή του, εξέφρασε τη στήριξη και συμπαράσταση σε αυτούς που φυλάνε τα σύνορα, τόσο κοντά στο χωριό τους τις Καστανιές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος “ΆΡΔΑΣ” Καστανεών

70 χρόνια ποδοσφαιρικής ιστορίας για την ομάδα του χωριού μας…

Μια ζωή στην “πρώτη γράμμη”!

Εδώ, στις Καστανιές Έβρου, όπου η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πιο δυνατά απ’οπουδήποτε αλλού στη χώρα, αυτή τη στιγμή!

Η σκέψη μας δίπλα σε όλους αυτούς που φυλάνε τα σύνορα της χώρας μας, την πόρτα της Ευρώπης

70 χρόνια ήθους και χαρακτήρα!

The Passion for the moment, the way to the future!».