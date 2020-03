Κορονοϊός: Κλάψαμε με τον Φάμπρεγας που... βρίζεται με γείτονες! (video)

Παραμένοντας στο σπίτι του στο Μόντε Κάρλο, ο Σεσκ Φάμπρεγας θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που περνάμε όλοι.

Ο Ισπανός μέσος λοιπόν, δημοσίευσε ένα video στο οποίο καλημερίζει ενθουσιασμένος τους γείτονες από το μπαλκόνι του και ανταλλάζει κάποια -εξίσου ενθουσιώδη- «γαλλικά» μαζί τους!

Δείτε το βίντεο:

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... ? #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa ?? pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk