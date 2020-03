Κορονοϊός: Απορεί για το μη κλείσιμο των σχολείων ο Λίνεκερ

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Γκάρι Λίνεκερ δεν βλέπει λογική στην απόφαση να λειτουργούν κανονικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αγγλία, τη στιγμή που (σχεδόν) όλες οι άλλες δραστηριότητες έχουν βάλει λουκέτο εξαιτίας του κορονοϊού.

«Θα ήθελα να μάθω γιατί οι άνθρωποι συμβουλεύονται να εργάζονται από το σπίτι, να μένουν μακριά από παμπ, κλαμπ, μπαρ, θέατρα, εστιατόρια κλπ. ενώ παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία. Και επιπλέον παραμένουν δραστηριότητες ανοιχτές, από τις οποίες σε όλους λένε να μένουν μακριά», έγραψε χαρακτηριστικά ο βετεράνος Άγγλος επιθετικός.

Would like to know, though, why people are advised to work from home (many can’t), as well as being asked to steer clear of pubs, clubs, bars, theatre, restaurants etc. but schools remain open? Also do these businesses remain open when everyone is told to stay away?