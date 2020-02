ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του κόσμου κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Πέλκας

Onsports Team

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Πέλκας αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και στο ΟΑΚΑ, κέρδισε για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκ των κουρφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Δημήτρης Πέλκας . Ο The Joker ήταν απολαυστικός κόντρα στους Πράσινους, έτρεχε συνεχώς, πίεζε, βοήθησε σε όλες τις γραμμές και φυσικά είχε και ως highlight την απίθανη ενέργεια στη φάση του γκολ του Σφιντέρσκι , όταν διέλυσε την αντίπαλη άμυνα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Πολωνό φορ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Πέλκας συγκέντρωσε το 45,95% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος και ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα.