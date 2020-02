Premier League: Τότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα – Τι ισχύει για μεταγραφές

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Premier League ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξη του… επόμενου πρωταθλήματος και συγκεκριμένα η σέντρα έχει πραγματοποιηθεί για τις 8 Αυγούστου του 2020.

Παράλληλα, διορθώθηκε το «λάθος» της περασμένης σεζόν, όπου η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε μια μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 2019-2020.

Έτσι, αποφασίστηκε η φετινή μεταγραφική περίοδος να εκπνεύσει την 1η Σεπτεμβρίου, δίνοντας μεγαλύτερη άνεση στις ομάδες για τον σχεδιασμό τους.

At a Shareholders' Meeting today, #PL clubs voted to adopt a change to the Summer Transfer Window closing date for season 2020/21



The 2020 closing date will therefore be 17:00 BST on 1 September



