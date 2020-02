Λίβερπουλ: Δεν ξέχασε την τραγωδία του Μονάχου

Σαν σήμερα, πριν από 62 χρόνια, το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε η αποστολή στης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 23 από τους 44 επιβάτες της πτήσης.

Η Λίβερπουλ με ανάρτησή της εξέφρασε τη θλίψη της επισημαίνοντας ότι οι σκέψεις όλων στην ομάδα είναι σε εκείνους των οποίων οι ζωές επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία.

The thoughts of #LFC are with all those affected by the Munich air disaster.



62 years ago today, but never forgotten.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/xlKnYTk9I2