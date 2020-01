Άρσεναλ: Πήρε τον Σέντρικ

Αυτή η μετακίνηση έρχεται σε συνάρτηση με τον δανεισμό του Κάιλ Γουόκερ-Πίτερς στη Σαουθάμπτον από την Τότεναμ, κάτι που σήμαινε πως ο Σέντρικ δεν θα έβρισκε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στους «άγιους».

Ο Σέντρικ αποκτήθηκε το 2015, με τη Σαουθάμπτον να πληρώνει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Έκτοτε, ο έμπειρος μπακ έχει καταγράψει 138 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει 3 τέρματα.

He’s our Cedric! ✅



Welcome to London. Welcome to Arsenal.



? @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU