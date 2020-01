Μίλαν: Τιμά τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ

Τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ θα τιμήσει η Μίλαν στην αποψινή αναμέτρηση με την Τορίνο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Οι «ροσονέρι» θα φορούν πένθος και θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγής για τον αδικοχαμένο σταρ του ΝΒΑ, που ήταν φίλος της ομάδας του Μιλάνου.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu