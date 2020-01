Μπαρτσελόνα: Επίσημο το «διαζύγιο» με Βαλβέρδε

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού είχε συνάντηση κορυφής με τους ιθύνοντες την ομάδα της Βαρκελώνης και όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου του έκανε γνωστή την απόφαση της διοίκησης για την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μάλιστα, αργά το βράδυ της Δευτέρας (13/1) και για να ακριβολογούμε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/1) οι Καταλανοί ανακοίνωσαν και επίσημα την λύση της συνεργασίας με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, αλλά και την συμφωνία με τον Κίκε Σετιέν.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e