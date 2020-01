Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απόλυτη συμφωνία για Μπρούνο Φερνάντες (videos)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νικολό Σίρα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν σε απόλυτη συμφωνία με τη διοίκηση στης Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει στον 25χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2025 με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν, ο Φερνάντες έχει πραγματοποιήσει με τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 13 γκολ και 13 ασίστ.

#BrunoFernandes has agreed personal terms with #ManchesterUnited for a contract until 2025 with a wages of €6M a year as he nears a move from #Sporting. The clubs are in talks to finalize the deal in the next days. #transfers #MUFC