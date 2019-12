Λίβερπουλ: Στα κόκκινα ο Μιναμίνο! (photos+video)

Ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είναι και επίσημα από το πρωί της Πέμπτης, ο Τακούμι Μιναμίνο, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού στα… ιαπωνικά!

Για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί μια μεταγραφική… κλοπή καθώς έβγαλε από τα ταμεία της μόλις 7,25 εκατ. λίρες για να κάνει δικό της, τον Μιναμίνο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ, ο Ιάπωνος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει 22 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 9 τέρματα και 11 ασίστ.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ?



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1