Επίσημο: Στον Αιολικό ο Πέτροβιτς

Η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο προπονητή Βλάντιτσα Πέτροβιτς (Vladica Petrović), για 1,5 χρόνο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-21.

Τον καλωσορίζουμε εκ νέου στην οικογένεια του Αιολικού, αφού στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ομάδα της Μυτιλήνης ως ποδοσφαιριστής, τη σεζόν 2002-03, στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής.

Σύντομο βιογραφικό

Γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου του 1970, στην Ćuprija της Σερβίας, ο 49χρονος προπονητής είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εθνική Σερβίας U17, πέρασε από την FC Ζeleznicar Lajkovac (2008-09, Second Serbian League group West), την FC Radnicki Stobex (2009-10, Second Serbian League group West), την FC Metalac Gornji Milanovac (2011-13 First Serbian League), την FC Mladost Lucani (2013-14 First Serbian League, κερδίζοντας την άνοδο στη Serbian Super League), στη FC Metalac Gornji Milanovac (2014-15 First Serbian League, κερδίζοντας την άνοδο στη Serbian Super League) και στην FC Drina Zvornik (2015-16 Bosnian Super League). Επέστρεψε στην Ελλάδα για την ΑΕΛ, τη σεζόν 2017-18, αναλαμβάνοντας assistant coach στην ελληνική Super League και πέρυσι βρέθηκε στον πάγκο της FC Novi Pazar (2018-19 First Serbian League).

Στις πρώτες του δηλώσεις στο aiolikos.gr, ως νέος προπονητής της ομάδας μας, ο Βλάντιτσα Πέτροβιτς (Vladica Petrović) τόνισε: «Χαίρομαι που έρχομαι ξανά στον Αιολικό. Έχω συναισθήματα για την ομάδα και ξέρω ότι είναι αμοιβαία. Η ευθύνη που αναλαμβάνω ως προπονητής είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα, από όταν ήμουν εδώ ως ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι με την εμπειρία μου θα φέρω κάτι νέο και ότι οι οπαδοί θα υποστηρίξουν το έργο μου στο μέγιστο. Ανυπομονώ να δω ξανά αγαπημένα μου πρόσωπα στη Μυτιλήνη.»