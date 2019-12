Λίβερπουλ: Κλοπ… 2024!

Λίβερπουλ και Γιούργκεν Κλοπ συνεχίζουν την απόλυτα πετυχημένη συνεργασία τους, με τους «κόκκινους» να ανανεώνουν το συμβόλαιο του Γερμανού τεχνικού μέχρι το 2024.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε την Λίβερπουλ τον Οκτώβριο του 2015, έχει δημιουργήσει μια ομάδα-πρότυπο που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Champions League.

Φέτος, μάλιστα, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει πάρει διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες της και δείχνει ικανή να επιστρέψει στα πρωταθλήματα μετά από 30 χρόνια, με τους ανθρώπους της ομάδας να επιβραβεύουν τον Γερμανό τεχνικό για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει αυτή την τετραετία στην Λίβερπουλ.

BOSS ✊



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension ? https://t.co/Eg13Fjj3Ek