Για πάντα στη Ρέιντζερς ο Τζέραρντ!

Ο Άγγλος τεχνικός έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να κοντράρει στα ίσια την Σέλτικ και να της πάρει τα ηνία στο πρωτάθλημα, ενώ προκρίθηκε και στην φάση των «32» του Europa League.

Οι «προτεστάντες» ανακοίνωσαν, λοιπόν, την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Στίβεν Τζέραρντ μέχρι το καλοκαίρι το 2024.

? Gerrard 2024 ?#RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.