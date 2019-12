Λιονέλ Μέσι: Η αποθέωση, η αντίδραση των παιδιών και η ατάκα για… απόσυρση! (photos)

Λιονέλ Μέσι, ο «Μίδας» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο… κοντοπίθαρος γίγαντας, ένας από τους καλύτερους (αν όχι ο καλύτερος) όλων των εποχών. Σε μια λαμπερή τελετή, το βράδυ της Δευτέρας, το περιοδικό France Football, απένειμε στον Αργεντίνο την 6η «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του.

Φυσικά, ο Μέσι δεν μπόρεσε να κρατήσει μέσα του τη συγκίνηση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της απονομής, αναφέροντας πως ακόμα θυμάται την πρώτη του απονομή.

Παράλληλα βέβαια, αποκάλυψε πως δεν αργεί η στιγμή που θα αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε μια δήλωση την οποία πραγματοποιεί για πρώτη φορά στη μυθική του καριέρα.

«Θυμάμαι την πρώτη μου “Χρυσή Μπάλα” στο Παρίσι και ήταν κάτι απίστευτο. Τώρα, 10 χρόνια μετά, βρίσκομαι σε διαφορετικό σημείο της καριέρας και της ζωής μου, με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μας. Όπως είπε και η γυναίκα μου νωρίτερα στο μήνυμα για μένα, όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, ποτέ μου δεν έπαψα να ονειρεύομαι, να θέλω να εξελίσσομαι, να αναζητάω τα θέλω μου, να βελτιώνομαι μέρα με την ημέρα και πάνω απ' όλα να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο.

Χάρη στην ευχή του Θεού, μπορώ να κάνω ακόμα αυτό που αγαπάω από μωρό παιδί. Και εάν εκείνος το θέλει, να μου απομένουν ακόμα αρκετά χρόνια να απολαμβάνω. Είμαι συνειδητοποιημένος για την ηλικία μου και κάτι τέτοιες στιγμές πλέον τις εκτιμώ ακόμα περισσότερο, μιας και πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά η ώρα της αποχώρησής μου. Και εάν και νιώθω ότι μου μένουν ακόμα κάποια χρόνια, κάτι τέτοιες ώρες νιώθω ότι ο καιρός πετάει και φεύγει πολύ γρήγορα. Μακάρι να είμαι καλά να συνεχίζω να απολαμβάνω το παιχνίδι, την οικογένειά μου, τους αντιπάλους και αυτή την όμορφη ζωή που έχω», τα χαρακτηριστικά λόγια του Λιονέλ Μέσι, με τη «Χρυσή Μπάλα» στην αγκαλιά του.

Φυσικά, αμέσως μετά την ανακοίνωση τα λόγια αποθέωσης για τον Αργεντίνο σούπερ σταρ περίσσευαν. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου ανέφερε πως: «Η Χρυσή Μπάλα για ακόμα μια φορά στα χέρια ενός από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Το ποδόσφαιρο και η Μπαρτσελόνα γιορτάζουν αυτό το υπέροχο επίτευγμα. Συγχαρητήρια Λεο!».

The Ballon d'Or once again goes to the greatest player of all time. Football and Barça celebrate another wonderful achievement. Congratulations Leo! https://t.co/Szqngpl5Vv — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) December 2, 2019

Ο Λούκα Μόντριτς παρέδωσε ένα μάθημα σε όλους με την ανάρτησή του για τον σπουδαίο Αργεντίνο λέγοντας: «Στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, δεν είναι το παν η νίκη. Είναι και ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες αλλά και τους αντιπάλους σου...».

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. ? #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1 — Luka Modrić (@lukamodric10) December 2, 2019

Αποθέωση και από τον σπουδαίο Ριβάλντο, προβλέποντας μάλιστα πως έρχονται… κι άλλες «Χρυσές Μπάλες»: «Συγχαρητήρια Μέσι, το άξιζες για όσα έκανες και συνεχίζεις να κάνεις. Είμαι σίγουρος πως θα κερδίσεις κι άλλες Χρυσές Μπάλες.

Δεν τίθεται συζήτηση για αυτό το βραβείο φέτος. Ήδη έχεις προβάδισμα για την επόμενη σεζόν και αν συνεχίσεις έτσι, θα είναι δική σου και η έβδομη Χρυσή Μπάλα. Ο Θεός να σε ευλογεί».

Ο κύριος αντίπαλος του Μέσι στα χτεσινά βραβεία, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποδέχτηκε ιπποτικά το μεγαλείο του Αργεντίνου σταρ της Μπαρτσελόνα: «Δυστυχώς για μένα, υπάρχουν κάποιοι παίκτες σαν τον Μέσι που είναι… αφύσικοι. Ο άνθρωπος έχει κατακτήσει έξι φορές την Χρυσή Μπάλα και οφείλεις να σέβεσαι το μεγαλείο του.

Ήμουν κοντά, αλλά απλώς υπήρχε κάποιος λίγο καλύτερος. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν πίστευα πως θα είμαι υποψήφιος για την Χρυσή Μπάλα μέχρι να μου το ανακοινώσουν. Αυτό λέει πολλά για την διαδρομή της καριέρας μου. Ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για μένα.

Εγώ σε αντίθεση με τον Μέσι άργησα να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ποτέ δεν παράτησα τα όνειρά μου και δούλεψα σκληρά για να τα κάνω πραγματικότητα. Πλέον είμαι περήφανος για το σημείο που έχω φτάσει και θέλω να συνεχίσω την σκληρή δουλειά για να είμαι εδώ και του χρόνου».

Ενώ φυσικά και ο παλιός του συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα, Ροναλντίνιο περιέγραψε με λόγια αποθέωσης και θαυμασμού το μοναδικό αυτό κατόρθωμα: «Τώρα υπάρχουν 6, αδελφέ μου.

Συγχαρητήρια για το μοναδικό σου αυτό επίτευγμα, δεν μπόρεσα να βρεθώ απόψε μαζί σας στο Παρίσι, αλλά βρίσκεσαι μέσα στην καρδιά μου, με όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση που έχω για το πρόσωπό σου, καθώς ο αθλητής δεν χρειάζεται ποτέ να μιλήσει, κάθε παιχνίδι αποτελεί και μια δικιά του παράσταση».

Agora são 6 meu irmão #Messi?? Parabéns pela conquista muito merecida, infelizmente não foi possível estar com você está noite em Paris, mas dentro do meu coração está todo carinho e estima pela pessoa incrível que você é, como atleta nem preciso falar, todo jogo é um show!!! ?? pic.twitter.com/N5B2Bxwr1s — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 2, 2019

Τη δική του ξεχωριστή άποψη είναι ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, που θυμήθηκε τον θρίαμβο της Λίβερπουλ επί των «μπλαουγκράνα» στον περσινό δεύτερο ημιτελικό του Champions League στο «Άνφιλντ».

“So, it was Barca at home and we got this corner...” pic.twitter.com/itYca25kuv — Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 2, 2019

Για το τέλος, αφήσαμε το ομορφότερο στιγμιότυπο της χτεσινής βραδιάς. Την απίθανη και ανεκτίμητη αντίδραση των γιών του Λιονέλ Μέσι, όταν ανακοινώθηκε πως ο πατέρας του, κατέκτησε για 6η φορά το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του πλανήτη… Τα λες και περήφανα…