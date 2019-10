Γιουβέντους: Γράφει ιστορία ο Μπουφόν! (video)

Ο Ιταλός θρύλος των «μπιανκονέρι» αγωνίστηκε στο χτεσινοβραδινό παιχνίδι της Γιουβέντους με την Τζένοα (2-1) και έφτασε τις 513 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της αγαπημένης του «Κυρίας».

Με τον αριθμό αυτό, ο Μπουφόν ισοφάρισε την επίδοση του Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο και ο 41χρονος τερματοφύλακας έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία στην επόμενη συμμετοχή του.

Συγκεκριμένα, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν θα περάσει στην πρώτη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στη Γιουβέντους, με την «Βέκια Σινιόρα» μέσω Twitter να στέλνει τα συγχαρητήριά της.

??? @gianluigibuffon has now equaled @delpieroale with the most league appearances (513) in the Juventus shirt. #JuveGenoa pic.twitter.com/IpUN0vbM31