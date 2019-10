Ανατριχίλα: Παίκτες και οπαδοί της Ναντ τραγούδησαν για τον Σάλα (videos)

Δεν φεύγει από τις σκέψεις όλων στη Ναντ ο Εμιλιάνο Σάλα. Μετά το παιχνίδι των «καναρινιών» με την Paris FC, όπου η Ναντ επικράτησε με 8-0, οι παίκτες και οι οπαδοί της ομάδας τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Αργεντίνου επιθετικού.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του Σάλα, τραγούδησαν όλοι μαζί προσφέροντας μια ανατριχιαστική εικόνα. Δείτε το βίντεο.

This video is absolutely heartbreaking. Nantes registered their biggest victory in their entire history yesterday (8-0) and their whole team celebrated with the crowd after the game chanting "Emiliano Sala!"



Sala would've turned 29 years old today. Rest in peace. ?? pic.twitter.com/UaaLUzTdAw