Serie A: Τους έχει... πελάτες ο Ρονάλντο (videos)

Συνεχίζει να τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να φτάνει τα 701 γκολ στην καριέρα του, μετά από αυτό απέναντι στην Μπολόνια για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 17 από τις 20 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στη Serie A. Η ομάδα του Σίνισα Μιχάιλοβιτς δεν βρισκόταν μέχρι χθες (19/10) στη λίστα του, αλλά την πρόσθεσε και αυτήν, δείχνοντας τις... πελατειακές σχέσεις που έχει αναπτύξει και με τις ομάδες της Ιταλίας.

Cristiano Ronaldo has scored at least one goal against 17 out of the 20 Serie A opponents he has faced ️⚽️



