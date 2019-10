Βρήκε ομάδα ο Χιμένεθ!

Επιστροφή στους πάγκους για τον Μανόλο Χιμένεθ, που βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά το τρίτο πέρασμά του, από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε και ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από την Αλ Ουάχντα, ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Αλ Ουάχντα μετράει ως τώρα μόλις μία νίκη μετά από τρία ματς με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού, Μορίς Στάιν, με τους ανθρώπους της να ευελπιστούν πως θα ανατραπεί η κατάσταση με τον Χιμένεθ.

Οι απαιτήσεις στην Αλ Ουάχντα να είναι μεγάλες, δεδομένου ότι έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και δυο Κύπελλα, με τον 55χρονο Χιμένεθ πάντως να έχει εμπειρία από την αραβική χερσόνησο, λόγω της θητεία του στην Αλ Ραγιάν τη διετία 2013-2015.

Al Wahda FC company signs with the Spanish manager Manuel Jimenez for a single season, wishing him the success with the team. #WHDFC pic.twitter.com/PB0gVGDLgJ