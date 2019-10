Λιονέλ Μέσι: 15 χρόνια κυριαρχίας (photos+video)

Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψει κανείς τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κυριαρχεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ομορφαίνει, όσο λίγοι, το άθλημα. Σαν σήμερα. πριν από 15 χρόνια ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την Μπαρτσελόνα -υπό την καθοδήγηση του Φρανκ Ράικαρντ- στο καταλανικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ (νίκη των «μπλαουγκράνα» με 1-0).

Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε την αφετηρία μιας μοναδικής καριέρας με τη Μπαρτσελόνα, κατακτώντας τίτλους και προσωπικές διακρίσεις.

Ο καταλανικός σύλλογος θυμήθηκε την επέτειο γράφοντας «15 χρόνια πριν έκανε το ντεμπούτο του. Σήμερα θα του απονεμηθεί το 6ο χρυσό παπούτσι.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨



