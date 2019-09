Απίθανη ατμόσφαιρα σε… προπόνηση στην Αργεντινή (video)

Λίγες μέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την Ροζάριο Σεντράλ για το πρωτάθλημα της χώρας, η ομάδα της Νιούελς Ολντ Μπόις πραγματοποίησε ανοιχτή για το κοινό, προπόνηση στο γήπεδο της, «Μαρσέλο Μπιέλσα».

Εκεί, οι οπαδοί της ομάδας δημιούργησαν μια απίθανη ατμόσφαιρα, δείχνοντας στους ποδοσφαιριστές της Νιούελς ότι ζουν για το ποδόσφαιρο και για κάτι τέτοιες αναμετρήσεις όπως είναι η μεγάλη «μάχη» με τη Ροζάριο.

?? Incredible scenes at last night's Banderazo where the Estadio Marcelo Bielsa opens its doors so the Newell's fans can wish the squad well before this weekend's #ClásicoRosarino derby.



Have you ever seen anything like it? ?⚫️pic.twitter.com/mnmv8jXwAf