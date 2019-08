Ενός λεπτού σιγή για την κόρη του Λούις Ενρίκε στην προπόνηση της Ρεάλ

Η είδηση του θανάτου της κόρης του Λουίς Ενρίκε έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο.

Έτσι, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου κοριτσιού που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 9 ετών και κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν ξεκινήσει η προπόνηση.

The squad held a minute's silence before training following the passing of @LUISENRIQUE21’s daughter. pic.twitter.com/hUC9oENmMw