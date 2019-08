Σταρ του Hollywood μέτοχος σε ομάδα του MLS (photos)

Αποτελεί συχνό φαινόμενο, ηθοποιοί, τραγουδιστές και γενικότερα σπουδαίοι καλλιτέχνες να μπαίνουν και να ασχολούνται ενεργά με το χώρο του αθλητισμού.

Τελευταίος, πήρε την απόφαση αυτή ο σταρ του Hollywood, Μάθιου ΜακΚόναχι! Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός είναι πλέον ένας από τους μετόχους της Όστιν FC, που θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα του MLS από το 2021.

Μαζί με άλλους επιχειρηματίες της περιοχής, ο ΜακΚόναχι αποφάσισε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο και φιλοδοξία του είναι η Όστιν FC να αποτελέσει επιλογή για αρκετά σπουδαία ονόματα από τον "βασιλιά των σπορ".

New @MLS owner @MatthewMcConaughey is an actor, producer, and philanthropist. McConaughey, a graduate of @UTAustin and Academy Award winning actor. #AustinFC | #AustinFCTogether pic.twitter.com/TAjDwBne9J