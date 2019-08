Ουνιόν Βερολίνου: Συγκινητική κίνηση των οπαδών για όσους έχουν... φύγει (photos+videos)

Ιστορικές στιγμές έζησε την Κυριακή η Ουνιόν Βερολίνου, η οποία έδωσε τον πρώτο αγώνα της στη Bundesliga, έστω κι αν έχασε 4-0 από τη Λειψία. Την παράσταση έκλεψαν οι οπαδοί των Βερολινέζων, που… έφεραν στο γήπεδο όσους δεν πρόλαβαν να δουν την ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία.

Πριν από τη σέντρα, οι εξέδρες γέμισαν με φωτογραφίες από πρόσωπα ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Μάλιστα, για 15’ από την έναρξη του αγώνα, δεν φώναζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για τον ρομαντισμό που έχει χαθεί από το ποδόσφαιρο.

Δείτε τις φωτογραφίες και το συγκλονιστικό βίντεο…

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite ?⚪ pic.twitter.com/WjukPci5qR