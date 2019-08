Η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Νάπολι και η υπενθύμιση Μανωλά σε Σουάρες (photos+videos)

Στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ η Μπαρτσελόνα, αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 4-0 της Νάπολι, για το International Champions Cup.

Η απουσία του Μέσι φάνηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στη συνέχεια η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε πήρε φωτιά. Στο 48’ ο Σουάρες πήρε το ριμπάουντ από την χαμένη ευκαιρία του Γκριεζμάν και σκόραρε για το 1-0, για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Γάλλος στο 56’ μετά από εκπληκτική ομαδική προσπάθεια για το 2-0. Ο Ουρουγουανός «εκτέλεσε» για το 3-0 στο 58’ και στο 62’ ο Ντεμπελέ είχε τη δική του ενέργεια για να οδηγήσει το ματς στο τελικό 4-0.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε μια ένταση ανάμεσα στον Κώστα Μανωλά και τον Λουίς Σουάρες. Ο Έλληνας αμυντικός έδειξε στον επιθετικό των Καταλανών τρία δάχτυλα, θυμίζοντάς του τον οδυνηρό αποκλεισμό του από τη Ρόμα στα προημιτελικά του Champions League πριν δύο χρόνια.

