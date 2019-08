Απίστευτο! Γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας τρολάρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να αποκτήσει αυτό το καλοκαίρι κάποιο μεγάλο όνομα, με το γεγονός αυτό να προκαλεί ένα άνευ προηγουμένου τρολάρισμα από γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.

Μέσω του λογαριασμού της στο twitter, η Pizza Hut, ρώτησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν θέλει ο ιδιοκτήτης της ομάδας να του κρατήσουν ένα τραπέζι στο οποίο θα έπεφταν οι υπογραφές με ένα «μεγάλο όνομα» ή να το ακυρώσουν.

Δείτε το τιτίβισμα:

Hi @ManUtd does Ed still want this table booked under 'big name signing' or shall we cancel that one as well?