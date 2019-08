Απίθανος Ζλάταν σχολιάζει το σύστημα διεξαγωγής του MLS (video)

Δεν άφησε ασχολίαστο το σύστημα διεξαγωγής του MLS ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός επιθετικός των Λος Άντζελες Γκάλαξι είναι εντελώς αντίθετος με την υπάρξει πλέι οφ στο πρωτάθλημα, κάτι που το τόνισε και στην κάμερα.

«Νομίζω, ότι το σύστημα είναι σκ@@@! Γιατί μιλάς για νοοτροπία, αλλά ποια νοοτροπία; Προπονείσαι κάθε μέρα και πας να παίξεις ένα παιχνίδι, νομίζοντας ότι όλα είναι σημαντικά και στο τέλος μπορεί να αποκλειστείς από την 7η ομάδα. Τι νοοτροπία, επομένως, μπορείς να εμφυσήσεις στο κοινό σου;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.

