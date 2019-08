ΕΠΙΣΗΜΟ: Στην Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ (photos+video)

Ο 26χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός έγινε η ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία, με τους «κόκκινους διαβόλους» να καταβάλλουν 88 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του.

Ο Μαγκουάιρ υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

