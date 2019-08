Στην Έβερτον ο Κιν (video+photos)

Ο διεθνής Ιταλός επιθετικός ήταν στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας και δεν επρόκειτο να συνεχίσει στη Γιουβέντους, με την οποία ξεχώρισε την προηγούμενη σεζόν.

Ο Κιν υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης της.

✍️ | Moise Kean. Signed from @juventusfc. Undisclosed fee. Five-year deal.



Up the Blues. ✊