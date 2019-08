«Εγκληματίας» Πόνσε στο ντεμπούτο του (photos+videos)

Ντεμπούτο-εφιάλτης στο ρωσικό πρωτάθλημα για τον Εζέκιελ Πόνσε. Ο Αργεντίνος πρώην φορ της ΑΕΚ με ένα εγκληματικό μαρκάρισμα με τις τάπες στην… ευαίσθητη περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο και το πως κατέληξε ο θώρακας του τερματοφύλακα της Ντιναμό Μόσχας.

Ezequiel Ponce unsurprisingly sent off for this in the Moscow derby. ? pic.twitter.com/8jrJEQNY74