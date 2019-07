Απίστευτο! Επίθεση με μαχαίρι σε παίκτη της Άρσεναλ! (video+photos)

Ένα απίστευτο εφιάλτη έζησε ο Μεσούτ Οζίλ στο κέντρο του Λονδίνου. Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ την ώρα που πλησίαζε στο αμάξι του, δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι κρατούσαν και μαχαίρι!

Τα χειρότερα αποσόβησε ο Σιντ Κολάσινατς καθώς έτρεξε γρήγορα προς τον Γερμανό απομακρύνοντας και κυνηγώντας τους δράστες!

Αμέσως μετά, ο Οζίλ σοκαρισμένος κάλεσε την Αστυνομία, που έφτασε λίγο μετά στο σημείο.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw