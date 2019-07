Σοκ στη Ρεάλ με Ασένσιο! Μένει έξω 6-8 μήνες

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Μάρκο Ασένσιο, στη φιλική αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Άρσεναλ (3-2 στα πέναλτι) στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Marca», ο νεαρός άσος υπέστη ρήξη συνδέσμων στο αριστερό του γόνατο, τραυματισμός που εάν επιβεβαιωθεί θα τον κρατήσει εκτός αγώνων, μεταξύ έξι και οκτώ μηνών.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Asensio being carted off with a brutal looking knee injury after a beautiful goal. Hope he is alright #RealMadrid #marcoasensio10 #RealMadridArsenal pic.twitter.com/zXDlRJDTYa